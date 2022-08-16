Со среды меняется организация движения на участке шоссе Таллинн - Пярну

От перекрестка Лембиту до Раннаметса теэ (133,4–134,4 км) схема движения с 2+2 полос будет временно изменена на 1+1 полосу. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и строителей там будет установлено ограничение скорости 50 км/ч. От Раннаметса теэ до улицы Раэметса дорога с 1+1 полосами станет немного уже и там также будет действовать ограничение скорости 50 км/ч. В целях безопасности участников дорожного движения будут перекрыты перекрестки улиц Вамбола и Хирве – оттуда больше не будет выезда на шоссе Пярну-Уулу.

Марек Аун, руководитель проектов выполняющей строительные работы компании Verston, извинился перед местными жителями и участниками дорожного движения за временные неудобства и подтвердил, что во время всего периода строительства на участке шоссе движение будет открыто по как минимум 1+1 полосе. „Строительство четырехполосного участка шоссе Пярну-Уулу продлится 2,5 года, и в это время участникам дорожного движения придется мириться с рядом объездов и ограничений. После завершения строительства нового участка движение станет безопаснее и быстрее“, - сказал Марек Аун. Verston просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и, по возможности, запасаться большим временем на проезд через зону строительных работ. Участников движения будут и впредь информировать о наиболее важных изменениях в организации дорожного движения.