Со среды меняется организация движения на участке шоссе Таллинн - Пярну
Компания инфраструктурного строительства Verston начала работы по сооружению четырехполосного участка Пярну-Уулу на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, которые приведут к ограничениям и изменениям движения до тех пор, пока проект не будет завершен в 2024 году. Со среды 17 августа изменится организация движения на пярнуской стороне участка шоссе и будут введены временные ограничения скорости.
От перекрестка Лембиту до Раннаметса теэ (133,4–134,4 км) схема движения с 2+2 полос будет временно изменена на 1+1 полосу. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и строителей там будет установлено ограничение скорости 50 км/ч. От Раннаметса теэ до улицы Раэметса дорога с 1+1 полосами станет немного уже и там также будет действовать ограничение скорости 50 км/ч. В целях безопасности участников дорожного движения будут перекрыты перекрестки улиц Вамбола и Хирве – оттуда больше не будет выезда на шоссе Пярну-Уулу.
Марек Аун, руководитель проектов выполняющей строительные работы компании Verston, извинился перед местными жителями и участниками дорожного движения за временные неудобства и подтвердил, что во время всего периода строительства на участке шоссе движение будет открыто по как минимум 1+1 полосе. „Строительство четырехполосного участка шоссе Пярну-Уулу продлится 2,5 года, и в это время участникам дорожного движения придется мириться с рядом объездов и ограничений. После завершения строительства нового участка движение станет безопаснее и быстрее“, - сказал Марек Аун. Verston просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и, по возможности, запасаться большим временем на проезд через зону строительных работ. Участников движения будут и впредь информировать о наиболее важных изменениях в организации дорожного движения.
По словам ведущего инженера-строителя западного подразделения отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Департамента транспорта Свена Сави, строительство участка Пярну-Уулу является одной из крупнейших строительных закупок департамента на ближайшие годы, ее стоимость составляет 30,3 миллиона евро без учета налога с оборота. Подрядчик Verston OÜ построит четырехполосное шоссе, чтобы повысить безопасность движения и пропускную способность. Исследование показывает, что прогнозируемая плотность движения на этом участке составляет более 15 000 автомобилей в день, причем более 20% движения приходится на тяжелый транспорт.
На четырехполосном участке дороги Пярну-Уулу запланированы две транспортные развязки на разных уровнях, четыре велосипедных и пешеходных туннеля, а также места перехода для диких животных. Кроме того, будут реконструированы системы благоустройства, снесен и построен новый мост Уулу, построены регулируемый светофорами перекресток на Раннаметса теэ, три перекрестка с круговым движением и несколько соединительных дорог. В ходе проекта будет проложено около трех километров велосипедных и пешеходных дорожек, а на шоссе будут установлены дорожные знаки, способные отображать разную информацию.
Компания Verston, начавшая деятельность в 2010 году, выросло в одно из крупнейших в Эстонии предприятий, предлагающих комплексную услугу по строительству и обслуживанию дорог. В 2021 году на предприятии работали в общей сложности около 320 человек, и его оборот составил порядка 70 миллионов евро.