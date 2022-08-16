На пярнуском пляже едва не утонул ребенок. Не оставляйте детей у водоема одних!

По словам главы береговой охраны G4S Хенри Сеэмеля, самое главное – чтобы посетители не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра. „Маленькие дети очень любопытны, но опасности они еще воспринимают плохо, поэтому присутствие родителя очень важно“, – напомнил он.

Вечером в минувшую субботу на Пярнуском пляже у последнего буйка, обозначающего зону для серфингистов, в воде был обнаружен нуждающийся в помощи ребенок. Информация была передана с вышки береговой охраны в центр, два водных спасателя отправились на катере на место происшествия. Спасатели вытащили из воды семилетнего ребенка, который на глубине около двух метров держался за буй, потому что не смог самостоятельно вернуться на берег. По словам ребенка, он увидел, что на воде покачивается доска SUP, и решил доплыть до нее, однако ему не хватило сил. Спасатели на воде вернули ребенка на берег и передали матери. Дополнительная медицинская помощь ребенку не потребовалась.

В один жаркий день, когда на пляже Штромка было много людей, произошел случай: в полдень к штабу береговой охраны подошла женщина и сообщила, что ее пятилетняя дочь пошла с братом в воду, но на берег вернулся только сын. По словам мальчика, сестра хотела уйти подальше. Мать потеряла ребенка из виду и обратилась к береговой охране G4S. Береговые охранники приступили к поискам на пляже, медик успокаивал мать и собирал дополнительную информацию. Далее береговая охрана искала девочку, осматривая пляж в бинокль с вышки. Информацию сразу же передали береговой охране, патрулировавшей на катере, и она приступила к поискам на глубине.