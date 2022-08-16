Правительство выделило компании Elektrilevi миллионы на подключение к сети микропроизводителей электроэнергии

„Выделенные из дополнительного бюджета 8 млн евро – очень важный шаг в поддержке зеленого перехода и подключении к сети микропроизводителей. Это денежное вливание повысит надежность сети и позволит создать дополнительные мощности для подключения уже в этом году. Вместе с собственным участием Elektrilevi инвестирует в ускорение зеленого перехода 16 млн евро. Будут обновлены 500 км линий электропередачи и созданы возможности для микропроизводства для 4500 домохозяйств. Работы по усилению сети будут проведены в более чем 20 населенных пунктах. Например, работы запланированы в регионах Мярьямаа, Рапла, Выру, Сауэ, Маарду и Йыхви, а также в других уголках Эстонии“, – прокомментировал Михкель Хярм.