Правительство выделило компании Elektrilevi миллионы на подключение к сети микропроизводителей электроэнергии
Министр экономики Рийна Сиккут и председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм подписали договор, на основании которого Elektrilevi получит 8 млн евро на дополнительные инвестиции и подключение к сети микропроизводителей электроэнергии.
„Выделенные из дополнительного бюджета 8 млн евро – очень важный шаг в поддержке зеленого перехода и подключении к сети микропроизводителей. Это денежное вливание повысит надежность сети и позволит создать дополнительные мощности для подключения уже в этом году. Вместе с собственным участием Elektrilevi инвестирует в ускорение зеленого перехода 16 млн евро. Будут обновлены 500 км линий электропередачи и созданы возможности для микропроизводства для 4500 домохозяйств. Работы по усилению сети будут проведены в более чем 20 населенных пунктах. Например, работы запланированы в регионах Мярьямаа, Рапла, Выру, Сауэ, Маарду и Йыхви, а также в других уголках Эстонии“, – прокомментировал Михкель Хярм.
„Цель Elektrilevi – обеспечить возможность подключения к электросети в любой точке Эстонии, чтобы все домохозяйства и предприятия могли плавно перейти на возобновляемые источники энергии. Для этого Elektrilevi ежегодно инвестирует около 100 млн евро. Согласно расчетам прошлого года для ускорения процесса в ближайшие годы потребовались бы дополнительные инвестиции в размере 55 млн евро. Подписанный сегодня договор является шагом в правильном направлении, так мы сможем сделать необходимые инвестиции в сеть без повышения сетевой платы“, – добавил Хярм.
Elektrilevi ежедневно прилагает усилия во имя того, чтобы зеленый переход реализовался. Уже сегодня сеть Elektrilevi насчитывает более 12 000 производителей электроэнергии общей мощностью 550 МВт.
Информацию о подключении малых производителей можно найти ЗДЕСЬ