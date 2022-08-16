ВИДЕО | В Крыму прогремели серии мощных взрывов

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, на близлежащей территории в Джанкойском районе сгорели или получили повреждения несколько жилых домов. Он утверждает, что массового складирования боеприпасов на месте ЧП нет, а детонирования единичны.

По данным главы Крыма, пострадали два местных жителя. „Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой“, — сказал Аксенов. Одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, другому помощь была оказана амбулаторно. Власти объявили эвакуацию населения — как отметил Аксенов, людей выводят за пятикилометровую зону и размещают в школах соседних сел. Всего, как сообщалось, эвакуированы три тысячи человек.

В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и в Симферополь едут поезда с материковой части России. Из-за этого власти полуострова приняли решение останавливать все составы на станции Владиславовка неподалеку от Феодосии — там пассажиров будут высаживать и отправлять дальше автобусами. От Владиславовки до Симферополя — примерно 100 километров.

Одновременно в Джанкое произошел еще один инцидент — загорелась трансформаторная подстанция. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что пожар начался „после сильного хлопка“. Примерно через три часа Минэнерго РФ сообщило о локализации возгорания, подчеркнув, что инцидент не нарушил энергоснабжение потребителей.

Министерство обороны РФ заявило, что считает взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма диверсией, сообщает „Интерфакс“, ссылаясь на заявление ведомства.

„Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет“, — заявили в Минобороны.