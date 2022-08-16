ВИДЕО | В Крыму прогремели серии мощных взрывов
На севере Крыма рядом с поселком Майское Джанкойского района произошла серия взрывов на складе боеприпасов, пишет „Медуза“. Также несколько взрывов произошло на территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма.
Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, на близлежащей территории в Джанкойском районе сгорели или получили повреждения несколько жилых домов. Он утверждает, что массового складирования боеприпасов на месте ЧП нет, а детонирования единичны.
По данным главы Крыма, пострадали два местных жителя. „Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой“, — сказал Аксенов. Одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, другому помощь была оказана амбулаторно. Власти объявили эвакуацию населения — как отметил Аксенов, людей выводят за пятикилометровую зону и размещают в школах соседних сел. Всего, как сообщалось, эвакуированы три тысячи человек.
В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и в Симферополь едут поезда с материковой части России. Из-за этого власти полуострова приняли решение останавливать все составы на станции Владиславовка неподалеку от Феодосии — там пассажиров будут высаживать и отправлять дальше автобусами. От Владиславовки до Симферополя — примерно 100 километров.
Одновременно в Джанкое произошел еще один инцидент — загорелась трансформаторная подстанция. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что пожар начался „после сильного хлопка“. Примерно через три часа Минэнерго РФ сообщило о локализации возгорания, подчеркнув, что инцидент не нарушил энергоснабжение потребителей.
Министерство обороны РФ заявило, что считает взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма диверсией, сообщает „Интерфакс“, ссылаясь на заявление ведомства.
„Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет“, — заявили в Минобороны.
Позже несколько взрывов произошло на территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе Крыма, сообщает „Медуза“ со ссылкой на „Коммерсант“ со ссылкой на местных жителей. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стоят клубы черного дыма.
Неназванный источник издания сообщил, что военные и правоохранительные органы проверяют версию с атакой дрона на склад боеприпасов. Официально это пока не комментировали.
В поселке Гвардейское расположен одноименный военный аэродром, на котором с 2014 года базируется смешанный авиационный полк Минобороны РФ.
Неделю назад серия взрывов произошла на аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. В Минобороны РФ причиной взрывов назвали „детонацию нескольких авиационных боеприпасов“. Ведомство также заявило, что техника в результате инцидента не пострадала, однако на опубликованных впоследствии спутниковых снимках независимые эксперты увидели несколько уничтоженных самолетов. Власти Украины официально заявляли, что не имеют отношения к взрывам, однако анонимно украинские военные говорили СМИ, что по базе был нанесен удар с помощью „разработанного в Украине оружия“.