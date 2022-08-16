Мадисон: в Эстонии немало русских, чей идентитет не связан с танком оккупантов

„Мэр Нарвы Катри Райк неоднократно жаловалась, что танк является частью идентитета жителей Нарвы, а теперь этот идентитет сломан. Это последнее она сказала сегодня. Возникает принципиальный вопрос: если чей-то идентитет связан с танком, разрушившим Твой родной город Нарву и оккупировавшим страну, в которой Ты живешь сегодня, то, очевидно, Тебе здесь не рады. Так просто. Твой сломанный идентитет не должен никого волновать“, - написал Мадисон в Facebook.