Мадисон: в Эстонии немало русских, чей идентитет не связан с танком оккупантов
Евродепутат Яак Мадисон (EKRE) считает, что если человек ассоциирует себя с танком, захватившим его страну, это вызывает вопросы.
„Мэр Нарвы Катри Райк неоднократно жаловалась, что танк является частью идентитета жителей Нарвы, а теперь этот идентитет сломан. Это последнее она сказала сегодня. Возникает принципиальный вопрос: если чей-то идентитет связан с танком, разрушившим Твой родной город Нарву и оккупировавшим страну, в которой Ты живешь сегодня, то, очевидно, Тебе здесь не рады. Так просто. Твой сломанный идентитет не должен никого волновать“, - написал Мадисон в Facebook.
„В то же время есть и немало русских, чей идентитет не связан с танком оккупантов и чей идентитет заключается в лояльности Эстонии. Они – свои“, - добавил европарламентарий.
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