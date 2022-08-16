Департамент здоровья: вчера утром в больнице находились 136 пациентов с COVID-19. Больше всего вирусных частиц в сточных водах Ахтме

По словам Ханны Сепп, возглавляющей в Департаменте здоровья отдел инфекционных заболеваний, на прошлой неделе добавилось 4157 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1933 подтверждены лабораторно и 2224 клинически диагностированы. „По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,7%, количество лабораторно подтвержденных случаев снизилось на 13,7% и клинически диагностированных случаев на 7,9%. На начавшейся неделе можно ожидать немногим менее 2000 лабораторно подтвержденных случаев“, - сказала Сепп, добавив, что в настоящий момент коэффициент заражаемости R составляет 0,94. Исходя из матрицы риска, учитывающей количество госпитализаций, распространение коронавируса находится на среднем уровне.

За последние семь дней среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось с 9,1 до 8,3. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 136 человек, из них семь человек нуждались в интенсивном лечении и были подключены к аппаратам ИВЛ. В течение недели умерли восемь человек, их средний возраст около 81,4 года. Вероятно, на текущей неделе число госпитализаций составит 130 человек.

В течение недели было введено 6000 доз вакцины, 439 человек получили первую дозу вакцины. Дополнительную или бустерную дозу получили 474 185 человек. 63,5% населения Эстонии получили две дозы вакцины.

За последние 14 дней тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 прослеживается во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа. Наибольшее снижение наблюдается в Валгамаа, Ляэнемаа и Ярвамаа. Не изменились показатели заболеваемости в Йыгевамаа, Тартумаа и Вырумаа.

На 32-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, составляет около 48% и находится на красном уровне опасности. По сравнению с 31-й неделей содержание частиц вируса выросло во всей Эстонии. В сточных водах Ахтме содержание вирусных частиц превысило средний показатель. Повышенный уровень вирусных частиц был отмечен и в других пунктах забора сточных вод в Ида-Вируском уезде.