16.08.2022, 13:27
Нарвский оппозиционер Евграфов о переносе танка: только дебил не понимает, что это сговор Умаровой и Райк
ФОТО: | Ekspress Meedia
Нарвская коалиция ничего хорошего оппозиции сказать не может, но председателя фракции Narva Heaks Алексея Евграфова это не волнует.
Глава нарвского округа Eesti200 и депутат горсобрания Денис Ларченко сказал Delfi, что, по его мнению, поведение оппозиции достойно сожаления. „Их поведение каждый раз показывает, что от них можно ожидать чего угодно, мы никогда не можем этого предугадать“, - сказал он о вчерашних действиях оппозиции.