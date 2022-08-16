ФОТО | На Петровской площади в Нарве демонтировали мемориальные плиты

Так, на Петровской площади проходит демонтаж мемориальных табличек. Очевидно, именно с этим связано закрытие пограничного перехода Ивангород - Нарва (подробнее об этом ЗДЕСЬ ).

Корреспондент RusDelfi сообщает, что работы проходят спокойно, за ними наблюдают несколько нарвитян, однако ближе чем на 15-20 метров к месту демонтажа полиция никого не пропускает. К 2 часам дня плиту окончательно демонтировали, а рабочий грузовик уехал.