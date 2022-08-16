Главред нарвского издания: утро началось с тревожных звонков - неужели для своего государства мы совсем ничего не значим?

„В моем сердце покоя и оптимизма сегодня гораздо меньше, чем до начала сноса танков в Нарве, - делится Татьяна Завьялова. - Очевидно, еще и потому, что редакция - это своего рода „здравпункт“ своей аудитории. А наше утро началось с тревожных звонков и практически одного и того же вопроса: „Как же так? Неужели для своего государства мы совсем ничего не значим? Неужели обещание учесть наши чувства и желания - всего лишь лукавство? Нашли предлог, не устраивающее правительство решение нарвских депутатов - и вперед! Как будто только этого и ждали“.

„С другой стороны, есть вопрос и к нарвским депутатам: зачем вы продвигаете заведомо неприемлемое решение, которое позволит действовать другой стороне теперь уже без всякой оглядки на народ? Сегодня наше государство и нынешний состав его руководства продемонстрировало свой характер и свою результативность. Посмотрим, сможет ли оно удержать эту планку, занимаясь теперь уже экономической безопасностью Эстонии, насущными проблемами эстоноземельцев. А как представитель, осмелюсь сказать, такого культурного явления, как старейшее издание города „Нарвская Газета“, для сохранения которой мы прилагаем большие усилия, мне грустно, что Нарва лишается такой части нашей материальной культуры и, конечно же, истории, как памятники советского времени, пусть и военные. Ведь была же идея собрать их в черте города в одном месте. Это была бы еще одна „изюминка“ Нарвы, ведь примеры сохранения „антипамятников“ в Эстонии имеются. Когда-то Нарву с ее достопримечательностями сравняли с землей в ходе военных сражений. Теперь „вычитаем“ достопримечательности сами, в мирное время“.