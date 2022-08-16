Председатель горсобрания Нарвы всё пропустил. Как же так вышло?(1)
Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков не принимал участия во вчерашнем заседании, где горсобрание не смогло решить судьбу памятника „Танк Т-34“ и фактически доверило перенос правительству.
Звонок корреспондента RusDelfi застал Владимира Жаворонкова в Израиле, где он был на учебе от общества историков и обществоведов Эстонии.
„Я за рубежом. Прилетаю обратно в среду, - ответил он корреспонденту RusDelfi. - Пока не вернусь в Нарву и не войду в курс дел - комментариев не даю“. 8 августа Владимир был в Нарве и ходил вместе с Катри Райк к танку, однако за дальнейшими событиями, по его собственным словам, председатель горсобрания следил онлайн, находясь на связи с коллегами.
Сегодня в Нарве идет перенос памятника „Танк Т-34“. Всю информацию об этом можно найти здесь. Также демонтаж мемориальных плит проходит на Петровской площади.