Председатель горсобрания Нарвы всё пропустил. Как же так вышло?

Звонок корреспондента RusDelfi застал Владимира Жаворонкова в Израиле, где он был на учебе от общества историков и обществоведов Эстонии.

„Я за рубежом. Прилетаю обратно в среду, - ответил он корреспонденту RusDelfi. - Пока не вернусь в Нарву и не войду в курс дел - комментариев не даю“. 8 августа Владимир был в Нарве и ходил вместе с Катри Райк к танку, однако за дальнейшими событиями, по его собственным словам, председатель горсобрания следил онлайн, находясь на связи с коллегами.