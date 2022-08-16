Участница Олимпийских игр Дарья Лисовская: Мне хотелось, чтобы танк остался в Нарве

„Когда я была маленькой, часто ездила в Нарва-Йыэсуу к бабушке, и тогда танк всегда вызывал большой интерес: только бы не пропустить тот момент, когда увижу из окна автобуса! - вспоминает в разговоре с журналистом RusDelfi Дарья. - Конечно, жаль, что танк переносят. Лично мне он не мешал. Все же хотелось бы, чтобы танк остался в Нарве, возможно, в более подходящем месте, в местном музее, например. А еще жалко, что не успели фото сделать. Надеюсь, он у меня есть где-то в архивных фото“.