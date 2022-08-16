ВИДЕО | Каллас: мы очень внимательно следим за ситуацией. Надеемся, все пройдет мирно

По словам Каллас, она до вчерашнего дня ждала решения о переносе от Нарвского горсобрания. „Я ожидала, что это решение будет принято. Я неоднократно подчеркивала, что это решение надо принять еще быстрее, но попросили понедельник. Вчера стало ясно, что они не примут это решение“.

„Все мы хотим решить этот вопрос раз и навсегда. Это означает, что если мы, что называется, перенесем его из одного места в другое, то мы просто перенесем проблему в другое место, где напряженность сохранится. Тогда нам опять придется этим заниматься“, - ответила Каллас и добавила, что в военном музее в Виймси много военной техники, танк отправится туда в собранном виде, разбирать его не будут.



„Мы очень внимательно следим за данной ситуацией. При необходимости усиленный состав [полиции] останется. Но мы надеемся и хотим, чтобы все прошло мирно“.