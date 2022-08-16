ФОТОНОВОСТЬ | Экскаватор помял защиту гусеницы танка во время переноса монумента

Во время работ по снятию танка экскаватор попробовал выровнять танк, чтобы его переместить на полуприцеп. Ради этого рабочий ковшом подтолкнул монумент влево. В итоге помялась правая защита гусеницы танка. Рабочие попытались руками исправить искривление, выровняв металл, но ничего не вышло.