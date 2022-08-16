Новости Ида-Вирумаа
16.08.2022, 10:55

ФОТОНОВОСТЬ | Экскаватор помял защиту гусеницы танка во время переноса монумента

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Пострадала правая часть танка
Пострадала правая часть танка
ФОТО: Ekspress Meedia

Во вторник утром военные и полиция окружили нарвский танк, чтобы снять его с постамента и перенести в Военный музей в Виймси.

Во время работ по снятию танка экскаватор попробовал выровнять танк, чтобы его переместить на полуприцеп. Ради этого рабочий ковшом подтолкнул монумент влево. В итоге помялась правая защита гусеницы танка. Рабочие попытались руками исправить искривление, выровняв металл, но ничего не вышло.

Как известно, из Нарвы танк вывезут в Военный музей, где танк-памятник станет музейной экспозицией.

Следите за онлайн-блогом о переносе танка ЗДЕСЬ.

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