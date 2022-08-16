ВИДЕО | Рейнсалу: угрозы России никак не повлияли на наше решение

„Цель этих угроз - напугать нас, чтобы мы перестали так безоговорочно поддерживать Украину“, — прокомментировал Рейнсалу многочисленные угрозы России в адрес Эстонии и других стран Восточной Европы.

„Россия ранее осуждала это [перенос красноармейских памятников] и будет придерживаться этой риторики дальше. Вопрос в том, насколько язвительными и и ругательными будут эти угрозы“, - добавил министр.

Рейнсалу подчеркнул, что угрозы со стороны России не сыграли никакой роли в решении перенести советские монументы: „Мы не позволяем угрозам оказывать на нас влияние и не намерены на их основании выстраивать свою жизнь“.

Вмешается ли сейчас Россия? „Россия, безусловно, постоянно вмешивается в такие события, чтобы подорвать общественный мир в Эстонии. Всевозможными инфооперациями, через агентов влияния. Это перманентный процесс, который должны учитывать не только мы, но и другие страны. Но означает ли это вмешательство силой? Нет, оценка риска не считает такую ​​вероятность реальной“, - заверил Рейнсалу.

Что касается тотального запрета на выдачу виз гражданам РФ, то, по мнению Рейнсалу, это оправдано. „Безусловно, юридическую ответственность за эту войну несут российские лидеры, и те люди, которые претворяют этот геноцид в жизнь, будучи военными или гражданскими чиновниками. Но в более широком смысле моральная ответственность лежит на гражданах РФ, которые своей пассивностью сделали возможной легитимизацию такого режима и таких действий. Так что мы непременно будем работать над тем, чтобы разъяснить свою позицию всем странам ЕС и убедить принять более жесткие санкции“.

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