Руководитель Нарвского дома эстонского языка: сейчас важнее всего сохранить взаимопонимание и мир

„Все, что я могу сказать, - правительство приняло решение и обосновало его, - кратко комментирует Анна. - Сейчас важнее всего сохранить взаимопонимание и мир. Мы в Фонде интеграции и домах эстонского языка сосредоточены именно на этом. Больше мне к этой теме нечего добавить. Мы никогда экскурсии к танку не проводили, поскольку профиль нашей работы немного иной“.