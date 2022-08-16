ВИДЕО | Скандал: российские теннисистки попросили убрать со стадиона болельщика с флагом Украины

Скандальный инцидент произошел на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

Теннисисткам не понравилось, что на трибунах сидит женщина с украинским флагом на плечах, и они попросили судью что-то предпринять по этому поводу. Судья Морган Лейн во время паузы в поединке подошла к фанатке и попросил ее покинуть трибуны.

Видео инцидента:

Поскольку женщина не собиралась уходить со стадиона, для разрешения ситуации пришел охранник и пригрозил вызвать полицию, если она не покинет трибуны.

Другие зрители пытались встать на защиту болельщицы по имени Лола, уверяя охранника, что она все это время сидела тихо и ничем не мешала игрокам. Однако это не помогло и в итоге болельщица с украинским флагом решил покинуть трибуну ради других зрителей.

Однако на этом ситуация была далека от завершения, так как примерно через полчаса на беседу к Лоле вышел начальник службы безопасности турнира, который потребовал, чтобы болельщица все равно убрала флаг, так как он превышал разрешенные размеры. Женщина, не желая доставлять лишних хлопот, отнесла флаг в свою машину, а позже вернулась, чтобы посмотреть теннис.

Однако, по словам известного теннисного журналиста Бена Ротенберга, что сообщение о том, что флаг неправильного размера, это не повод: „Любой, кто когда-либо был на теннисном турнире в Цинциннати, очень хорошо знает, что на стадионе развевались или выставлялись флаги аналогичного размера. каждый год. Обычно это были либо сербские, либо американские флаги. Так что это определенно не то правило, которому следуют следовать“.

По словам Ротенберга, он также пытался услышать позицию организаторов турнира по поводу инцидента, но они пока не ответили ему в течение двух дней.