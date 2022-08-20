Беда. В Эстонии ожидающие ребенка молодые супруги из Украины вынуждены были жить в машине на берегу моря

Молодая супружеская пара, приехавшая в Эстонию из Украины, столкнулась с таким ворохом проблем, что ей не оставалось ничего другого, как устроиться в автомобиле на берегу моря. Супруги приехали в конце января, за месяц до начала войны, по приглашению работодателя, рассчитывая трудиться на заводе по производству электрокабелей. Однако череда проблем началась, едва они успели приехать. Завод закрыли на карантин, так как сразу 40 человек заболели коронавирусом. Первые два месяца пара жила в хостеле работодателя, но вскоре выяснилось, что тот не берет новых сотрудников. А война, между тем, уже шла.