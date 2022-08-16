Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, в первом туре турнира в Латвии сыграл вничью

Во втором туре соперником Лоя будет латвийский шахматист Айвар Казок, который в стартовом туре неожиданно обыграл соотечественника, мастера ФИДЕ Николая Катишонка.

Лучшие эстонские шахматисты сумели справиться со своими соперниками по стартовому туру - Кайдо Кюлаотс обыграл другого эстонца - Арди Раага, а мастер ФИДЕ Илья Хайтин оказался сильнее латыша Евгения Спрингиса.

Сегодня на RTU Open второй тур.