16.08.2022, 09:18
Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, в первом туре турнира в Латвии сыграл вничью
ФОТО: | Ekspress Meedia
Украинский шахматист Константин Лой, которого поддерживает портал Delfi, свел вничью свою первую партию на турнире RTU Open с норвежцем Педером Маргусом Омодтом.
Во втором туре соперником Лоя будет латвийский шахматист Айвар Казок, который в стартовом туре неожиданно обыграл соотечественника, мастера ФИДЕ Николая Катишонка.
Лучшие эстонские шахматисты сумели справиться со своими соперниками по стартовому туру - Кайдо Кюлаотс обыграл другого эстонца - Арди Раага, а мастер ФИДЕ Илья Хайтин оказался сильнее латыша Евгения Спрингиса.
Сегодня на RTU Open второй тур.