Кошмарное поведение Роналду: много агрессии в раздевалке, спорит с тренером

После поражения от „Брентфорда“ в субботу Роналду отказался идти к гостевым трибунам с болельщиками „МЮ“, чтобы поаплодировать им, вместо этого сразу после свистка отправившись в подтрибунное помещение. Также Криштиану не пожал руку главному тренеру тен Хагу.

И кажется, что это только вершина айсберга. TheAthletic пишет, что Криштиану принимает пищу на клубной базе в одиночестве, а на тренировках публично возмущался попытками тренера наигрывать высокий прессинг — выражал недовольство, навязывал свое видение игры и постоянно всплескивал руками. Тен Хаг изначально выступал за сохранение Роналду в составе, но в связи с последними событиями поменял мнение.

TheTimes пишет, что в команде очень разочарованы поведением Роналду. Источник внутри клуба сообщил изданию, что португалец портит атмосферу внутри коллектива и назвал его „ходячим плохим настроением“.

Информация Sky Sports — в „МЮ“ ожидают, что Роналду изменит отношение к делу. В противном случае с ним могут расторгнуть контракт досрочно. В клубе, само собой, это опровергли.

А вот ESPN пишет, что в „МЮ“ все же уверены в сохранении Криштиану в составе. Правда, при этом клуб готовится к тому, что португальца придется отпустить, даже если после этого команда останется без нападающих.

Прорабатываются различные варианты. Авторитетный инсайдер Танкреди Палмери недавно написал, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги Роналду „Интеру“ и „Милану“, но оба итальянских гранда отказались даже вступать в переговоры. Да и вообще борьбы за 37-летнего нападающего на рынке как будто бы и нет вовсе.

Вся эта история отражается на репутации Роналду и негативно влияет на атмосферу внутри „МЮ“. Команда и так переживает непростой период — тен Хаг стал первым тренером, потерпевшим поражение в двух первых официальных играх у руля клуба. Пора исправлять ситуацию. И не мотивированный Криштиану в этом деле вряд ли будет помощником.

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