ФОТО и ВИДЕО | К танку-памятнику в Нарве приехали спецслужбы

На месте находится около 20 машин специальных служб Эстонии, две собаки. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. С 6.30 над памятником кружил самолет погранохраны.

Территорию перекрыли. Дорога заблокирована в радиусе 2 км.

В 4 километрах от танка в сторону Нарва-Йыэсуу начинает образовываться пробка.

Утром 16 августа правительство сообщило, что приняло решение о переносе военных памятников советского времени из публичного пространства Нарвы.

Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, военные памятники советского времени в публичном пространстве Эстонии перестали быть проблемой местного уровня.

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