Мнение
16.08.2022, 09:00

КОЛОНКА RusDelfi | Виновен Путин, а не простой гражданин РФ

 (5)
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Мужчина сжигает свой паспорт в знак протеста против российской агрессии в Украине
Мужчина сжигает свой паспорт в знак протеста против российской агрессии в Украине
ФОТО: STEVEN SAPHORE | Scanpix/AFP

Необходимы действенные меры против Путина и его ближайшего окружения, а не „ковровые бомбардировки“ по всем, кто имеет российский паспорт.

На прошлой неделе интервью Владимира Зеленского изданию Washington post вызвало большой резонанс. Соцсети забурлили, российская оппозиция ругалась целую неделю между собой и со всеми подряд. Президент Украины призвал закрыть европейские границы для граждан России. а всех россиян, находящихся вне страны, отправить обратно. Пусть, мол, сидят в России и думают, что они сделали не так и как можно исправить ситуацию. Позднее украинские дипломаты и политики постарались сгладить ситауцию, но так или иначе всю последнюю неделю вопрос отмены шенгенских виз для россиян остается темой номер один.

Эта идея нашла отклик и среди некоторых лидеров европейских стран — в Эстонии, Латвии, Польше, Чехии, Финляндии и Дании. Единственным, кто высказался против такой инициативы, стал канцлер Германии Олаф Шольц.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии