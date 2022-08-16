КОЛОНКА RusDelfi | Виновен Путин, а не простой гражданин РФ

На прошлой неделе интервью Владимира Зеленского изданию Washington post вызвало большой резонанс. Соцсети забурлили, российская оппозиция ругалась целую неделю между собой и со всеми подряд. Президент Украины призвал закрыть европейские границы для граждан России. а всех россиян, находящихся вне страны, отправить обратно. Пусть, мол, сидят в России и думают, что они сделали не так и как можно исправить ситуацию. Позднее украинские дипломаты и политики постарались сгладить ситауцию, но так или иначе всю последнюю неделю вопрос отмены шенгенских виз для россиян остается темой номер один.