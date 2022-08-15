Кая Каллас: мы не снимем танк ночью, но и в Нарве его не оставим

„Мы точно не будем делать это под покровом ночи. Все будет происходить днем. Но сначала нужно принять решение“, - приводит слова премьер-министра Rus.err.ee.

„У нас есть соображения и оценки относительно того, что может произойти. Мы сделаем все для того, чтобы дальше двигаться вместе. Даже если у нас разное представление о прошлом, будущее у нас едино и именно на нем нужно сконцентрироваться“, - отметила Каллас.