Новости Эстонии
15.08.2022, 21:09

Кая Каллас: мы не снимем танк ночью, но и в Нарве его не оставим

 (21)
Kaja Kallas ja Katri Raik
Kaja Kallas ja Katri Raik
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что теперь слово за правительством, которое в ближайшее время примет решение о демонтаже танка-памятника.

„Мы точно не будем делать это под покровом ночи. Все будет происходить днем. Но сначала нужно принять решение“, - приводит слова премьер-министра Rus.err.ee.

„У нас есть соображения и оценки относительно того, что может произойти. Мы сделаем все для того, чтобы дальше двигаться вместе. Даже если у нас разное представление о прошлом, будущее у нас едино и именно на нем нужно сконцентрироваться“, - отметила Каллас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.


Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии