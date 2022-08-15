МИД: недвижимость в Эстонии не повод для визы(28)
С четверга, 18 августа, вступит в силу решение правительства, согласно которому Эстония перестанет впускать в страну граждан России с выданными Эстонской Республикой шенгенскими визами.
Несмотря на ряд действующих в отношении этого решения исключений, посещение Эстонии лицами, владеющими здесь недвижимостью, если у них нет здесь близких родственников с эстонским гражданством или постоянным видом на жительство, станет невозможным, пишет rus.err.ee.
„Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан. Эта, как и другие санкции, призваны усилить давление на Российскую Федерацию и её граждан. Чтобы Российская Федерация прекратила агрессию в отношении Украины. Что касается оплаты коммунальных платежей, то конечно, в интересах Эстонии и выполнение этими людьми своих обязательств. Они должны найти способы, не нарушающие санкционного режима“, - отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
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