МИД: недвижимость в Эстонии не повод для визы

Несмотря на ряд действующих в отношении этого решения исключений, посещение Эстонии лицами, владеющими здесь недвижимостью, если у них нет здесь близких родственников с эстонским гражданством или постоянным видом на жительство, станет невозможным, пишет rus.err.ee.

„Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан. Эта, как и другие санкции, призваны усилить давление на Российскую Федерацию и её граждан. Чтобы Российская Федерация прекратила агрессию в отношении Украины. Что касается оплаты коммунальных платежей, то конечно, в интересах Эстонии и выполнение этими людьми своих обязательств. Они должны найти способы, не нарушающие санкционного режима“, - отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



