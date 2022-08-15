Баскетболистка из США обжаловала приговор российского суда

Американская баскетболистка Бритни Грайнер, приговоренная Химкинским городским судом к девяти годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков, подала апелляцию, сообщили в понедельник, 15 августа, российские СМИ со ссылкой на адвокатов спортсменки Марину Благоволину и Александра Бойкова, пишет dw.com.

Защитники попросили суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание ниже низшего предела. Дата рассмотрения апелляции пока не объявлена. Приговор Бритни Грайнер был вынесен 4 августа.

Переговоры о возможном обмене

В конце июля - еще до завершения суда над Грайнер - сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене ее и осужденного по обвинению в шпионаже Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием.

В администрации президента США в начале августа сообщили, что Россия сделала встречное предложение по обмену, но Белый дом отверг его как несерьезное. О конкретных деталях этого предложения не сообщалось.

Ранее имели место случаи, когда осужденных в России иностранных граждан обменивали лишь после того, как президент РФ подписывал их прошения о помиловании.

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