Пропавший в Ласнамяэ Игорь найден мертвым в пруду Шнелли

По словам родственников, Игорь вышел из дома 13 августа около 18 часов и должен был встретиться с друзьями возле Балтийского вокзала. С тех пор его телефон был отключен, и друзья и семья понятия не имели, где и с кем он может быть. Мужчина не пришел на работу и не заходил в свои аккаунты в социальных сетях. Сообщалось, что из-за состояния здоровья мужчина может быть не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, его жизнь может быть в опасности.