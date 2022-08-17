Пропавший в Ласнамяэ Игорь найден мертвым в пруду Шнелли(23)
15 августа полиция просила помощи в выяснении местонахождения 21-летнего Игоря, который 13 августа покинул свой дом в Ласнамяэ и чье местонахождение было неизвестно.
Сегодня после 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что ночью в пруду Шнелли в Старом городе нашли тело Игоря. Точная причина его смерти выяснится после экспертизы, но сейчас нет оснований подозревать преступление.
По словам родственников, Игорь вышел из дома 13 августа около 18 часов и должен был встретиться с друзьями возле Балтийского вокзала. С тех пор его телефон был отключен, и друзья и семья понятия не имели, где и с кем он может быть. Мужчина не пришел на работу и не заходил в свои аккаунты в социальных сетях. Сообщалось, что из-за состояния здоровья мужчина может быть не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, его жизнь может быть в опасности.