Помогите найти пропавшего в Ласнамяэ Игоря

По словам родственников, Игорь вышел из дома 13 августа около 18 часов и должен был встретиться с друзьями возле Балтийского вокзала. С тех пор его телефон отключен, и друзья и семья понятия не имеют, где и с кем он может быть. Мужчина не пришел на работу и не заходил в свои аккаунты в социальных сетях. Из-за состояния здоровья мужчина может быть не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, его жизнь может быть в опасности.

Игорь около 180 см, среднего телосложения, общается на русском языке. У него длинные светлые волосы, которые он заплетает в косу. Когда он вышел из дома, на нем была черная кожаная куртка, черная футболка с фиолетовой надписью, черные брюки и черные высокие сапоги. У него есть серьга в левом ухе, а также пирсинг в носу и на брови. У него небольшая бородка. С собой был черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Игоря после обеда 13 августа, сообщить об этом в полицию по телефону 112. Самого Игоря просят связаться с близкими, которые переживают за него.