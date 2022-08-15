Автор доклада о допинге в РФ призвал снять санкции с российских и белорусских спортсменов

Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Выдержки из интервью с юристом Sportschau, редакция спортивного вещания германского общественно-правового телеканала ARD, привела на своем сайте в воскресенье, 14 августа.

„То, как с ними (спортсменами. - Ред.) обращаются, несправедливо“, - считает Макларен.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: „Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию“, передает dw.com.

Макларен не исключил обращения атлетов в спортивный арбитраж

Ричард Макларен ожидает, что ряд российских и белорусских спортсменов обратится в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления. „Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях“, - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

Доклад Макларена