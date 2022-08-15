15.08.2022, 18:17
Танк расколол Центристскую партию. Юри Ратас позвонил в Нарву: диалог не получается(57)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Лидер Центристской партии Юри Ратас позвонил своим партийным коллегам в Нарву по поводу перемещения танка. Он не согласен с их позицией.
Сегодня горсобрание Нарвы должно было обсудить перенос памятника - танка. Однако оппозиция во главе с Центристской партией и избирательным объединением „За Нарву“ прямо перед заседанием предложила „оставить танк на его историческом месте“, из-за чего дебаты вообще были отменены. Перемещением танка теперь должно заниматься государство.