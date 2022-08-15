Новости Эстонии
15.08.2022, 18:17

Танк расколол Центристскую партию. Юри Ратас позвонил в Нарву: диалог не получается

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Jüri Ratas on kimbatuses.
Jüri Ratas on kimbatuses.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Лидер Центристской партии Юри Ратас позвонил своим партийным коллегам в Нарву по поводу перемещения танка. Он не согласен с их позицией.

Сегодня горсобрание Нарвы должно было обсудить перенос памятника - танка. Однако оппозиция во главе с Центристской партией и избирательным объединением „За Нарву“ прямо перед заседанием предложила „оставить танк на его историческом месте“, из-за чего дебаты вообще были отменены. Перемещением танка теперь должно заниматься государство.

Нарвский депутат Центристской партии Михаил Стальнухин пояснил, что они не давали согласия на снятие нарвского танка с его места. „Нет такого, чтобы все согласились его убрать. Вы стали жертвой пропаганды“, — сказал он Delfi. „Была достигнута договоренность обсудить выход из возможного конфликта. Не было ни слова о том, что все согласны“.

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