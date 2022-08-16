Lidl приступил в Нарве к строительству второго магазина

Новый магазин, проект которого был разработан фирмой ROK Projekt, возводит предприятие Ehitustrust. Планируемый срок окончания строительства — лето 2023 года. Здание строится с учетом требований сертификата EDGE и с применением ресурсоэффективных и экологичных строительных решений.

Торговая площадь нового магазина составит 1432 кв.м. Рядом обустроят парковку более чем на 120 мест, часть из них будет предназначена для парковки инвалидов и семейной парковки. Предусмотрены также отдельные места для велосипедов. К новому магазину Lidl можно будет подъехать на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде.

Предприятие Lidl всюду, где ведет строительство, инвестирует не только в магазин, но и в проекты инфраструктуры и окружающую среду. В Нарве в месте пересечения проспекта Кангеласте и перекрестка Кангеласте Lidl обустроит снабженный светофором перекресток, а также софинансирует строительство новой подземной линии высокого напряжения.

Первый магазин Lidl в Нарве открылся 3 марта по адресу Таллиннское шоссе, 7.