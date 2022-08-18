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18.08.2022, 07:00

Что случилось с Еленой (32) в совершенно обычной поездке?

 
AbbVie
ФОТО: Adobe Stock

Я расскажу историю, которая на самом деле может случиться с каждым. Почему? Потому что каждая из нас любит позаботиться о себе — делать маникюр и педикюр, а на отдыхе насладиться экзотическими процедурами, иногда прямо на жарком пляже. Войдя в отпускной раж, некоторые даже делают себе небольшую татуировку в память о замечательном путешествии. Звучит красиво, пока...

Елена пишет:

„Это случилось пять лет назад, когда мы с друзьями отправились в долгожданную поездку в США. Мы составили план тура и, конечно же, наслаждались пляжами Флориды. Повод об этом вспомнить появился пару лет спустя, когда случайный анализ показал подозрение на гепатит С!

Как это произошло? В Эстонии в то время проходила информационная кампания по гепатиту С, и я заметила на сайте chepatiit.ee/ru возможность пройти тестирование на вирус. Мы обсудили это с подружками — почему бы и нет. Тем более что мы прочитали там о путях заражения гепатитом С и поняли, что мы в группе риска! Например, я регулярно делаю маникюр, педикюр и другие салонные косметические процедуры.

Тестирование было очень простым — анализ крови, и результаты пришли очень быстро. У подруг анализы не выявили заболевания. А мой результат теста задержался, я получила его лишь через несколько дней. Это меня немного обеспокоило. И я глазам своим не поверила – он был положительным! Это было как холодный душ: как такое возможно, я не делала ничего плохого, со мной это не может случиться!

Я перебирала в голове все ситуации, где я могла заразиться, как дома, так и в путешествиях. До 2006 года я была донором крови, так что у меня не могло быть инфекции, ведь донорская кровь всегда проверяется на гепатит С и другие заболевания. А значит, контакт с вирусом должен был произойти в последующие годы. Скорее всего, я могла заразиться в поездке по США, польстившись на „интересный“ педикюр на пляже. Уже тогда при виде этого пляжного салона меня кольнуло чувство, что это не самое лучшее место. Но настроение было хорошим, погода — теплой, мастер казался опытным, и мне все равно очень понравилось. В процессе педикюра мастер меня пару раз слегка порезал, но я не восприняла это как сигнал опасности. У меня есть еще небольшая татуировка и татуаж бровей и губ. Эти процедуры мне делали в Эстонии, но я очень надеюсь, что местные поставщики услуг достаточно осторожны и осведомлены, чтобы избежать заражения. Теперь я знаю, что для предотвращения заражения при татуировке недостаточно лишь сменить иглу, — нужно сменить и чернильный картридж. Перманентный макияж набирает популярность среди женщин и часто не ассоциируется с татуировками, хотя риски одинаковы. Убедитесь, что эти процедуры выполняет профессионал, соблюдающий необходимые гигиенические нормы.

Получив результат, я страшно испугалась, потому что сразу нашла информацию в интернете, что гепатит С может сделать с печенью — а там недалеко и до рака. Я сразу записалась на прием к врачу. Врач провел дополнительные анализы, и надо же: результат оказался отрицательным.

Это означает, что я попала в 30 % счастливчиков, у которых гепатит С не развился в хронический. Контакт с вирусом у меня все-таки был, но благодаря антителам мой организм смог самостоятельно побороть вирус, и я не заболела. К сожалению, большинство людей так легко не избавляются от этой проблемы. В ожидании результата теста я прочитала множество материалов и очень много полезного узнала на сайте chepatiit.ee/ru. Я поделилась своей историей с друзьями и знакомыми, и многие решили провериться. Если вы входите в группу риска, обязательно пройдите тестирование: этот неприятный вирус часто не дает никаких симптомов“.

Доктор Трийн Реммель, гастроэнтеролог:

„Гепатит С является глобальной проблемой, многие страны мира приняли стратегии по ликвидации этого вируса в течение последующих 10-20 лет.

Елене очень повезло, ее организм подвергся воздействию вируса, но ее иммунная система была настолько сильна, что смогла побороть вирус. У 30 % счастливчиков после воздействия вируса не развивается хронический гепатит С. К счастью, на сегодняшний день хронический гепатит С легко поддается лечению, эффективность лечения составляет почти 100 %. Лечение таблетками краткосрочное и с небольшими побочными эффектами. В лечении гепатита С достигнут огромный прогресс. Если хронический гепатит С не лечить, он может привести к циррозу печени, в результате чего может развиться рак печени.

Очень важно выявлять людей, зараженных гепатитом С. Если вам делали переливание крови до 1994 года, вы когда-либо употребляли наркотики в молодости, делали татуировку, педикюр или маникюр в подозрительном месте, обязательно обратитесь к своему терапевту и обсудите свои опасения по поводу гепатита С. Семейный врач назначит дополнительные обследования и определит антитела к гепатиту С. При положительном результате вас обязательно направят к гастроэнтерологу или инфекционисту для дальнейшего обследования.

Что касается случая с Еленой, мне вспоминается история из моей жизни... Я ездила в отпуск в Таиланд в 2002 году, многие пользовались дешевыми услугами, предлагаемыми на пляже. Я с большими усилиями отговорила свою родственницу от желания сделать „дешевую процедуру“ на пляже. Я сказала ей, что если она хочет заразиться ВИЧ, гепатитом В или С, то только тогда это допустимо. Она прислушалась к моему совету.

Обязательно проверьте себя, это даст вам уверенность, что с вашим здоровьем все в порядке, а в случае положительного результата есть вариант эффективного лечения“.

Статья подготовлена при поддержке AbbVie OÜ, EE-VHCV-220022

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