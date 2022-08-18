Что случилось с Еленой (32) в совершенно обычной поездке?

Как это произошло? В Эстонии в то время проходила информационная кампания по гепатиту С, и я заметила на сайте chepatiit.ee/ru возможность пройти тестирование на вирус. Мы обсудили это с подружками — почему бы и нет. Тем более что мы прочитали там о путях заражения гепатитом С и поняли, что мы в группе риска! Например, я регулярно делаю маникюр, педикюр и другие салонные косметические процедуры .

Тестирование было очень простым — анализ крови , и результаты пришли очень быстро. У подруг анализы не выявили заболевания. А мой результат теста задержался, я получила его лишь через несколько дней. Это меня немного обеспокоило. И я глазам своим не поверила – он был положительным! Это было как холодный душ: как такое возможно, я не делала ничего плохого, со мной это не может случиться!

Я перебирала в голове все ситуации, где я могла заразиться, как дома, так и в путешествиях. До 2006 года я была донором крови, так что у меня не могло быть инфекции, ведь донорская кровь всегда проверяется на гепатит С и другие заболевания. А значит, контакт с вирусом должен был произойти в последующие годы. Скорее всего, я могла заразиться в поездке по США, польстившись на „интересный“ педикюр на пляже. Уже тогда при виде этого пляжного салона меня кольнуло чувство, что это не самое лучшее место. Но настроение было хорошим, погода — теплой, мастер казался опытным, и мне все равно очень понравилось. В процессе педикюра мастер меня пару раз слегка порезал, но я не восприняла это как сигнал опасности. У меня есть еще небольшая татуировка и татуаж бровей и губ. Эти процедуры мне делали в Эстонии, но я очень надеюсь, что местные поставщики услуг достаточно осторожны и осведомлены, чтобы избежать заражения. Теперь я знаю, что для предотвращения заражения при татуировке недостаточно лишь сменить иглу, — нужно сменить и чернильный картридж. Перманентный макияж набирает популярность среди женщин и часто не ассоциируется с татуировками, хотя риски одинаковы. Убедитесь, что эти процедуры выполняет профессионал, соблюдающий необходимые гигиенические нормы.