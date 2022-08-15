ВИДЕО | Стальнухин о переносе танка: им нужны лужи крови

По словам Стальнухина, у нарвитян и полиции должно хватить разума понять, что безоружные люди не способны противостоять хорошо обученным, экипированным, вооруженным специалистам. „Это будет спецотряд полиции, возможно, армейский спецназ или другие подразделения. Пожалуйста, на надо (провоцировать полицию - прим. ред.). Им для полного удовольствия нужны поломанные кости, лужи крови, а если еще кто-то и ляжет под случайными пулями - „ну, ваще, прям маленькую войнушку затеяли и победили“.

Надо просто запоминать. Надо относиться к этому, как к идеологии, в которой мы живем. Я разделяю чувства нарвитян, я за то, чтобы танк остался на своем историческом месте. Мне бы очень не хотелось, чтобы хорошие люди теряли свое здоровье, его защищая“, - сказал Стальнухин после заседания горсобрания, на котором не стали обсуждать и не приняли решение о переносе танка.