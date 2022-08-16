Санкции не работают? В июле вырос импорт кровавой древесины из России и Беларуси

В соответствии с введенными санкциями в ночь на 10 июля должен был прекратиться импорт древесины из России. Однако свежие данные Налогово-таможенного департамента (EMTA) свидетельствуют о том, что в июле из России и Беларуси в Эстонию было ввезено около 78 000 тонн пиловочного материала, других изделий из древесины и древесного угля. По сравнению с июнем импорт вырос на 3000 тонн. Словом, санкции не уменьшили импорт, а увеличили его.