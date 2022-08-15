„Мира не может быть вообще“. Чем и почему закончились переговоры России и Украины

Но в середине июня Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина, объявил, что переговоры фактически прекратились: „Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло“.

Как уже рассказывала Би-би-си, после встречи в Стамбуле стороны продолжили работу над документами. В конце апреля в Кремле заявили, что Москва якобы передала Киеву „российский проект“ договоренностей и ждет реакции на него. Украинские власти отрицали, что получали от россиян какой-либо документ, требующий содержательного ответа.

Сразу по окончании переговоров минобороны России объявило, что российская армия кардинально снизит активность на киевском и черниговском направлениях. Вскоре в этих областях действительно не осталось российских военных, но Киев тогда заявил, что настоящая причина отвода войск связана с неудачами России на этих направлениях.

Первый из них предполагал, что Украина согласится на нейтральный статус и откажется от размещения иностранных баз на своей территории, но получит гарантии безопасности от западных государств, которые оказали бы стране поддержку в случае агрессии в ее адрес (в числе таких гарантов должна была быть и Россия). Еще один договор касался „взаимного уважения культур“ - в нем затрагивался в том числе языковой вопрос.

Итоги той встречи позволяли надеяться, что война в Украине все-таки может закончиться урегулированием. Тогда ее участники договорились о примерном содержании двух документов, которые Киев и Москва подписали бы, если бы лидеры стран, Владимир Зеленский и Владимир Путин, смогли бы достичь мира.

„Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения - понятно сформулированную их позицию“, - так 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский высказался о переговорах с Украиной, которые прошли в Стамбуле.

„Тема переговоров абсолютно неактуальна“

Как рассказывает собеседник Би-би-си, близкий к российской делегации, сейчас никаких контактов между переговорными группами действительно нет. При этом, напоминает он, весной стороны фактически не пытались договориться о мире.

„Переговоры были о документах, которые подпишут, если лидеры договорятся о мире. Сейчас уже понятно, что мира быть не может вообще“, - говорит источник Би-би-си.

По его словам, за недели после встречи в Стамбуле делегации смогли довести основной договор, касающийся гарантий безопасности Украины, почти „до стопроцентной готовности“. „Но все поняли, что даже если эти документы будут в 200-процентной готовности, это мир никак не приблизит“, - объясняет он.

В результате к лету общение между переговорными группами фактически прекратилось.

Владимир Зеленский с начала войны несколько раз заявлял о желании провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. „Я по-прежнему твердо и решительно настроен, хочу я этого или нет, на прямые переговоры с президентом Путиным, если мы готовы серьезно обсуждать“, - говорил украинский лидер еще 7 июня в интервью Financial Times.

Но теперь и в Москве, и в Киеве признают, что сейчас предпосылок к такой встрече нет.

Главная причина, похоже, состоит в том, что каждая из сторон уверена: именно она может вести переговоры с позиции силы.

„Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют… Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться“, - сказал в начале июля на встрече с руководством и главами фракций Госдумы Владимир Путин.

„Мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока они не получат по лицу, они ничего не поймут“, - заявил спустя две недели в интервью Wall Street Journal Владимир Зеленский.