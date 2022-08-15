RusDelfi поддержал украинского шахматиста-беженца. Теперь он сыграет с сильнешийми гроссмейстерами Балтии

Традиционно турнир в столице Латвии собирает сильнейших гроссмейстеров региона - лидера литовской сборной Томаса Лаурусаса (он является рейтинг-фаворитом турнира), сильнейшего шахматиста Латвии Никиту Мешкова, а также капитана эстонской сборной Кайдо Кюлаотса. Из 150 участников „турнира А“ 10 являются гроссмейстерами.

При поддержке портала RusDelfi примет участие в турнире мастер спорта Украины Константин Лой. Его родной Херсон сейчас оккупирован российскими войсками, но шахматисту удалось вырваться в Европу.

„Для нас очень важно, чтобы даже находясь в статусе беженца в Эстонии, Константин мог заниматься своим любимым делом и оттачивать свое шахматное мастерство“, - комментарует грядущее выступление шахматиста на турнире в Риге главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

У Константина 32-й рейтинговый номер, таким образом он начнет турнир партией с более слабым по рейтингу игроком.