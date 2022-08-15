Новости Эстонии
15.08.2022, 14:56

В парке Фальги начинаются реставрационные работы

 
Парк Фальги
Парк Фальги
ФОТО: управа Кесклинн

Сегодня начинаются реставрационные работы ограждающей стены парка Фальги со стороны улицы Висмари.

„Реставрация изношенного временем плитнякового ограждения – трудоемкая работа. Во многих местах требуется заменить новым ставший хрупким и рассыпчатым старый плитняк, также требуется заменить потрескавшиеся облицовочные плиты. Приведение в порядок последнего отрезка каменной кладки почтенного парка Фальги – это вопрос чести“, – отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Заказанную управой района Кесклинн работу выполнит к 10 октября выигравший поставку Silur OÜ, общая стоимость работ составляет около 58 000 евро.

В связи со строительными работами пешеходов направят с тротуара, граничащего со стеной, на пешеходную дорожку, проходящую по другую сторону проезжей части.

Во время реставрационных работ использование парка нарушено не будет.

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