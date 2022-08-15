15.08.2022, 17:37
Белорусский студент: если Эстония откажет мне в продлении ВНЖ, я вполне могу „присесть“ в тюрьму(8)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Правительство Эстонии приняло решение выдавать гражданам Беларуси учебные визы, а также позволило закончить обучение в стране. Но все же для большинства белорусских студентов остро встает вопрос, что будет после завершения учебы. RusDelfi поговорил с белорусами, которые учатся в Эстонии, по поводу их будущего.
Студент Игнат рассказывает, что в 2021 году понял: оставаться в Беларуси морально больше не может. „Весной начал искать варианты учебы за границей и наткнулся на рекламу в Инстаграм про обучение в Эстонии. Искал что-то по профилю в сфере гостеприимства, так как имел опыт и работал в этой области уже более восьми лет“, - объясняет он.