Департамент статистики: Эстония – привлекательная страна назначения для высокообразованных мигрантов

Ведущий аналитик Трийну Ауг и аналитик Мирьям Есмин изучат, каков конкретно уровень образования людей, чьим родным языком является эстонский, русский или какой-либо другой, и как он изменился в сравнении с результатами предыдущих переписей.

Эстония — страна назначения для высокообразованных иностранцев

Из числа жителей в возрасте не младше 25 лет*, чьим родным языком является эстонский, по состоянию на конец 2021 года основное образование (или более низкий уровень образования) имеют 18% населения, среднее образование (или профессиональное образование на базе среднего образования) имеют 43% и высшее (или среднее специальное образование на базе среднего образования) – 39%. Среди лиц, чьим родным языком является русский, меньше людей с основным образованием (11%) и, как следствие, на несколько процентов больше людей со средним и высшим образованием в сравнении с жителями страны, чьим родным языком является эстонский. Среди лиц с родным языком, отличным от эстонского или русского, процент людей с высшим образованием еще выше (64%), а людей с основным образование насчитывается всего 8%.

Среди лиц, чьим родным языком является эстонский, в сравнении с 2000 годом стало на 13,5% меньше тех, кто получил только основное образование либо чей уровень образования еще ниже. Среди населения, чьим родным языком является русский, соответствующий показатель изменился не столь значительно (-11,2%), тогда как среди тех, кто не называет своим родным языком ни эстонский, ни русский, он практически в два раза выше (-25,6%). Доля лиц со средним образование не изменилась в значительной степени ни среди тех, чьим родным языком является эстонский, ни среди тех, чьим родным языком является русский. В то же время среди лиц, чьим родным языком является какой-либо другой язык, практически на 10% меньше людей со средним образованием, чем 20 лет назад.