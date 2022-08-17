Департамент статистики: Эстония – привлекательная страна назначения для высокообразованных мигрантов(9)
Проведенная Департаментом статистики перепись населения показала, что уровень образования жителей Эстонии продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Существенный рост показал и уровень образования проживающих в Эстонии иностранцев.
Ведущий аналитик Трийну Ауг и аналитик Мирьям Есмин изучат, каков конкретно уровень образования людей, чьим родным языком является эстонский, русский или какой-либо другой, и как он изменился в сравнении с результатами предыдущих переписей.
Эстония — страна назначения для высокообразованных иностранцев
Из числа жителей в возрасте не младше 25 лет*, чьим родным языком является эстонский, по состоянию на конец 2021 года основное образование (или более низкий уровень образования) имеют 18% населения, среднее образование (или профессиональное образование на базе среднего образования) имеют 43% и высшее (или среднее специальное образование на базе среднего образования) – 39%. Среди лиц, чьим родным языком является русский, меньше людей с основным образованием (11%) и, как следствие, на несколько процентов больше людей со средним и высшим образованием в сравнении с жителями страны, чьим родным языком является эстонский. Среди лиц с родным языком, отличным от эстонского или русского, процент людей с высшим образованием еще выше (64%), а людей с основным образование насчитывается всего 8%.
Среди лиц, чьим родным языком является эстонский, в сравнении с 2000 годом стало на 13,5% меньше тех, кто получил только основное образование либо чей уровень образования еще ниже. Среди населения, чьим родным языком является русский, соответствующий показатель изменился не столь значительно (-11,2%), тогда как среди тех, кто не называет своим родным языком ни эстонский, ни русский, он практически в два раза выше (-25,6%). Доля лиц со средним образование не изменилась в значительной степени ни среди тех, чьим родным языком является эстонский, ни среди тех, чьим родным языком является русский. В то же время среди лиц, чьим родным языком является какой-либо другой язык, практически на 10% меньше людей со средним образованием, чем 20 лет назад.
Если доля людей с основным и средним образованием среди населения скорее упала, то лиц с высшим образованием стало больше (13,2% среди лиц с родным эстонским языком, 9,5% среди лиц с родным русским языком и 35,2% среди лиц, чьим родным языком является какой-либо другой). Следует отметить, что, хоть доля лиц с высшим образованием растет среди всех резидентов, особенно стремительно процесс происходит среди лиц, чьим родным языком не является ни эстонский, ни русский. Из этого можно заключить, что, в сравнении с прежними годами, в Эстонию чаще иммигрируют лица с высшим образованием.
Если в случае жителей, чьим родным языком является эстонский или русский, наиболее заметные изменения в распределении уровней образования произошли в период между переписями, пришедшимися на 2000 и 2011 годы, то в случае резидентов с другими родными языками распределение также заметным образом изменилось с 2011 года.
Гендерный разрыв в высшем образовании заметнее среди лиц, чьим родным языком является эстонский
В большинстве возрастных групп доля лиц с высшим образованием выше среди лиц, чьим родным языком не является ни эстонский, ни русский. Среди населения с эстонским либо русским родным языком доля лиц с докторской степенью в любой из возрастных групп составляет ниже 1,5%, среди же населения с другим родным языком доля обладателей докторской степени выше среди лиц младше 75 лет, но особенно высока она в возрастной группе 35–49 лет, где превышает 4%. Среди молодых людей, чьим родным языком является язык, отличный от эстонского или русского, также наиболее высок процент обладателей степени магистра (в особенности в возрастной группе 30–34, где он составляет 36,1%) и обладателей степени бакалавра (показатель наиболее высок среди 25–29-летних, и составляет 40,7%,). Среди лиц в возрасте 30–34 лет, чьим родным языком является эстонский, обладателями степени магистра являются 15,3%, а среди тех, кто называет родным русский, таковых насчитывается 11,9%. Обладателей степени бакалавра среди 25–29-летних, чьим родным языком являются эстонский или русский, меньше 25%. Таким образом, приехавшие в Эстонию и проживающие здесь постоянно молодые иностранцы трудоспособного возраста обладают достаточно высоким уровнем образования. С большой вероятностью они приехали с целью поступить здесь на работу по профилю либо дополнительно повысить уровень образования.