Директор Департамента внешней разведки Микк Марран возглавит Центр управления государственными лесами(8)
Руководителем Центра управления государственными лесами (RMK) выбрали гендиректора Департамента внешней разведки Микка Маррана. 18 человек выставили свои кандидатуры на должность председателя правления RMK, три человека — самые сильные кандидаты — прошли в последний тур.
„Микк Марран имеет многолетний управленческий опыт. Он известен как лидер и хороший руководитель. Уверен, что Микк, как человек, не связанный с лесным сектором, сможет понять связанные с лесным хозяйством общественные ожидания и найти их решение. Сейчас мы приступаем к переговорам по поводу условий работы и надеемся достичь соглашения к концу недели“, - сказал председатель совета RMK Рандел Лянтс.
Как написал Марран в социальных сетях, выставляя свою кандидатуру на должность руководителя RMK, он решил испытать себя. „Процесс был длительным и напряженным. На прошлой неделе в пятницу совет RMK выбрал меня победителем конкурса. Говоря языком разведки, это означает, что с большой долей вероятности 1 ноября я заступлю на должность председателя правления RMK“, написал Марран.
Марран не обошел стороной вопрос, подходящее ли сейчас время для того, чтобы покидать пост директора Департамента внешней разведки. „Сейчас не самое идеальное время для того, чтобы оставлять пост гендиректора Департамента внешней разведки, учитывая геополитическое положение нашей страны и наличие агрессивного соседа. Вопросы безопасности эстонского государства остаются на повестке дня, они всегда будут для Эстонии приоритетными“, написал он, добавив, что намерен оказать министру обороны всемерную поддержку в поисках нового руководителя департамента.
Что касается вопроса, почему именно Центр управления государственными лесами, то ответ очевиден — из-за леса. „В ведении RMK находится одно из самых больших богатств нашей страны — лес Эстонии. Образно говоря, каждый житель Эстонии доверил RMK управлять примерно одним гектаром лесных угодий, каждый из нас косвенно является акционером RMK“, написал Марран.
„RMK обладает большой компетенцией, которую необходимо беречь и развивать. Уж сейчас в Центре управления государственными лесами сосредоточены лучшие знания и опыт в своей области. В будущем RMK мог бы стать инициатором лесной и природоохранной инновации не только в Эстонии, но и во всем мире“, - написал Марран, добавив, что тем жителям страны, которые еще не отгуляли отпуск, он бы советовал непременно побывать в тех местах, которые находятся в управлении RMK.
Микк Марран является генеральным директором Департамента внешней разведки с 2016 года. Он окончил факультет социальных наук Таллиннского университета в области административного управления со степенью бакалавра, и Национальный университет обороны США (National Defence University) в области стратегии национальных ресурсов со степенью магистра.
К кандидату на пост председателя правления RMK предъявлялись следующие требования: наличие степени магистра или приравненное к ней высшее образование, пятилетний опыт работы на руководящей должности в крупной организации, безупречная репутация, ответственность и социальный нерв. При отборе совет RMK оценивал лидерские качества кандидатов, их аналитическое и стратегическое мышление, а также коммуникативные и презентационные навыки.
„Было несколько сильных кандидатов, для участия в конкурсе им пришлось решать различные практические задачи, которые могут возникнуть у председателя правления. Хотелось бы поблагодарить фирму по подбору персонала Fontes, которая помогла провести конкурс, а также всех кандидатов, которые прошли этот путь“, - сказал Лянтс.
Новый руководитель RMK вступит в должность 1 ноября 2022 года, полномочия прежнего руководителя Айгара Калласа истекают 31 октября.
Министр обороны Ханно Певкур: Департамент внешней разведки без руководителя не останется
Министр обороны Ханно Певкур удовлетворил заявление Микка Маррана покинуть пост гендиректора Департамента внешней разведки с 1 ноября. По словам Певкура, Марран внес большой вклад в то, чтобы Департамент внешней разведки развивался.
„Департамент внешней разведки прошел заметный путь развития под руководством Микка Маррана, работа ведомства высоко оценивается как в Эстонии, так и союзниками. В нынешней ситуации разведка и предупреждения об опасности имеют критическое значение. Хочу поблагодарить Микка за внесенный им вклад и преданность общему делу“, - сказал министр обороны.
„В связи с тем, что Департамент внешней разведки играет очень ответственную роль, хочу отметить, что процесс по поиску нового руководителя уже начался. Мы не можем себе позволить ни на один день оставить внешнюю разведку без руководителя, поэтому новый руководитель Департамента внешней разведки приступит к должности немедленно, как только Микк Марран покинет этот пост“, - сказал Певкур. По предложению министра обороны генерального директора Департамента внешней разведки назначает правительство Эстонской Республики, заслушав мнение специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности.