Директор Департамента внешней разведки Микк Марран возглавит Центр управления государственными лесами

„Микк Марран имеет многолетний управленческий опыт. Он известен как лидер и хороший руководитель. Уверен, что Микк, как человек, не связанный с лесным сектором, сможет понять связанные с лесным хозяйством общественные ожидания и найти их решение. Сейчас мы приступаем к переговорам по поводу условий работы и надеемся достичь соглашения к концу недели“, - сказал председатель совета RMK Рандел Лянтс.

Как написал Марран в социальных сетях, выставляя свою кандидатуру на должность руководителя RMK, он решил испытать себя. „Процесс был длительным и напряженным. На прошлой неделе в пятницу совет RMK выбрал меня победителем конкурса. Говоря языком разведки, это означает, что с большой долей вероятности 1 ноября я заступлю на должность председателя правления RMK“, написал Марран.

Марран не обошел стороной вопрос, подходящее ли сейчас время для того, чтобы покидать пост директора Департамента внешней разведки. „Сейчас не самое идеальное время для того, чтобы оставлять пост гендиректора Департамента внешней разведки, учитывая геополитическое положение нашей страны и наличие агрессивного соседа. Вопросы безопасности эстонского государства остаются на повестке дня, они всегда будут для Эстонии приоритетными“, написал он, добавив, что намерен оказать министру обороны всемерную поддержку в поисках нового руководителя департамента.

Что касается вопроса, почему именно Центр управления государственными лесами, то ответ очевиден — из-за леса. „В ведении RMK находится одно из самых больших богатств нашей страны — лес Эстонии. Образно говоря, каждый житель Эстонии доверил RMK управлять примерно одним гектаром лесных угодий, каждый из нас косвенно является акционером RMK“, написал Марран.