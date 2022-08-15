ВИДЕО | Хулиган промчался на гоночном болиде „Феррари“ по шоссе в Чехии

По данным чешского СМИ iDnes, „хулиган“ — старый знакомый полиции. Говорят, что это тот же человек, который участвовал в подобных гонках на дороге общего пользования в 2018 году. В то время его так же обвинили в нарушении правил дорожного движения, поскольку в Чехии нельзя водить болиды „Формулы“ или другие гоночные автомобили на дорогах общего пользования. Тогда правоохранительные органы нарушителя найти не смогли, так как мужчина был в каске и опознать его не удалось.