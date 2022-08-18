Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы получить надежный ноутбук

„Большой экран облегчает просмотр и обработку графиков, данных и документов“, — объясняет эксперт по технологиям. Она добавляет, что производители могут расширить площадь дисплея компьютеров благодаря более узким рамкам дисплея, не увеличивая при этом корпус устройства. Одной из таких моделей является, например, ноутбук Huawei MateBook D16, который имеет уникальную диагональ экрана в 16 дюймов, в то время как у других производителей в корпус такого же размера помещается лишь 15,6-дюймовый экран.

Офисные работники привыкли к большим мониторам, потому что это упрощает одновременное выполнение нескольких задач и дает достаточно пространства для работы. При этом дома, как правило, нет места для дополнительного монитора, и большую роль здесь начинает играть размер экрана нашего ноутбука.

„В настоящее время на рынке есть ноутбуки с отличной производительностью по вполне доступной цене, которые также хорошо выглядят, безупречно работают и при этом относительно легкие и портативные. Чтобы обеспечить надежность вашей работы, вам не нужно тратить все свое состояние на покупку компьютера“, — комментирует эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, рассказывая о выборе самых доступных ноутбуков, где улучшение качества смарт-устройств стало возможным в первую очередь благодаря развитию процессоров, памяти для хранения данных и дисплеев.

В связи со все более активным внедрением гибридной модели работы ожидания в отношении технологических решений за последние пару лет резко возросли. Многие старые устройства заменяются более новыми, поскольку смарт-оборудование должно работать безотказно, чтобы поддерживать высокую производительность и продуктивность пользователя при выполнении самых разных задач. Новые модели появились и среди ноутбуков, они предлагают достойный выбор между инновационными функциями и различными ценовыми вариантами.

Еще не так давно считалось, что если вам нужен быстрый компьютер с хорошей производительностью, то вам следует обратить внимание на настольные компьютеры. Да, раньше ноутбук в основном подходил только для того, чтобы брать его с собой, но сегодня уже и портативные устройства стали достаточно быстрыми и мощными, чтобы их можно было использовать в качестве основного компьютера для повседневных задач. „Сердцем“ компьютера и одним из важнейших компонентов является процессор, от которого зависит основная часть производительности ноутбука.

„Ноутбук с мощным процессором позволяет без задержек одновременно обрабатывать видео, анализировать большие объемы данных или же просматривать веб-страницы, а также таблицы, слайды и диаграммы“, — говорит Мишина. При выполнении интенсивных задач система охлаждения спасает компьютер от перегрева - например, на ноутбуке Huawei Matebook D16 эта система служит для поддержки работы его мощного процессора Intel® Core™ 12-го поколения серии H.

Несмотря на прочные компоненты и системы, все же удалось сохранить легкость ноутбуков и их компактные размеры — так, Matebook D16 с металлическим корпусом весит всего 1,7 килограмма.

Новые функции, которых не было у предшественников

Помимо типичных технических показателей, на которые обращают внимание при покупке ноутбука, все большее значение для пользователя приобретают всевозможные дополнительные функции, делающие использование ноутбука еще более удобным.

Например, производители технологического оборудования все больше внимания уделяют более качественным видеоконференциям, так как многие предприятия перенесли свои собрания в виртуальный мир.

„В настоящее время с помощью современных ноутбуков можно провести профессиональную видеоконференцию даже в, казалось бы, абсолютно неподходящей обстановке“, — подчеркивает Мишина. „Профессиональные компьютерные камеры сегодня предлагают качественное изображение, позволяют выбрать подходящий фон, чтобы скрыть окружающую обстановку или подавить фоновые шумы, которые может уловить микрофона устройства и, например, звуки работы на клавиатуре“, — рассказывает технологический эксперт и добавляет, что помимо вышеописанных функций AI-камера 1080P ноутбука Matebook D 16 может регулировать свой фокус и всегда удерживать человека перед камерой в центре кадра даже при движении.



