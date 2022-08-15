15.08.2022, 12:21
Крегор Цирк пробился в полуфинал на ЧЕ по плаванию
ФОТО: | Õhtuleht
Крегор Цирк вышел в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем, на проходящим в Риме чемпионате Европы по плаванию.
В утреннем предварительном заплыве у Крегора не возникло никаких проблем, и он уверенно вышел в полуфинал, проплыв дистанцию за 1: 57,91. Он стал вторым в своем предварительном заплыве.
Первым в предварительным заплыве, стал венгерский пловец Кристоф Милак, проплыв дистанцию за 1.54.97.
Полуфиналы состояться сегодня вечером в 19:57.
Мария Романюк заняла 21-е место на дистанции 200 м брассом среди женщин со временем 2:18,40.
Алекса Голд заняла 33-е место на дистанции 100 м на спине среди женщин с результатом 1.04.15.