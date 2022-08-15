Другие виды
15.08.2022, 12:21

Крегор Цирк пробился в полуфинал на ЧЕ по плаванию

 
Kregor Zirk
Kregor Zirk
ФОТО: Karli Saul | Õhtuleht

Крегор Цирк вышел в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем, на проходящим в Риме чемпионате Европы по плаванию.

В утреннем предварительном заплыве у Крегора не возникло никаких проблем, и он уверенно вышел в полуфинал, проплыв дистанцию за 1: 57,91. Он стал вторым в своем предварительном заплыве.

Первым в предварительным заплыве, стал венгерский пловец Кристоф Милак, проплыв дистанцию за 1.54.97.

Полуфиналы состояться сегодня вечером в 19:57.

Мария Романюк заняла 21-е место на дистанции 200 м брассом среди женщин со временем 2:18,40.

Алекса Голд заняла 33-е место на дистанции 100 м на спине среди женщин с результатом 1.04.15.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии