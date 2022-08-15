До 1 сентября можно подать заявку на получение премии за содействие интеграции

„Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, поддерживая тем самым сплоченность общества“, – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

золотой фонд интеграции (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции); создатель диалога культур года (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком); вестник года (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов); искра года (личность или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

В 2022 году учреждена новая категория – „золотой фонд интеграции“, премией в этой категории можно будет отметить тех, чья ежедневная деятельность способствует поддержке культурного многообразия и сплоченности Эстонии.

В трех категориях можно представить проекты, осуществленные в период с 01.09.2021 по 31.08.2022. В категории „золотой фонд интеграции“ требования в отношении временного периода не установлено.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.