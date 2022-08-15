Неожиданное заявление Министерства экономики: парковка электросамокатов на велодорожках запрещена

К настоящему времени в Эстонии сложилась ситуация, когда электросамокаты паркуют практически повсюду: на прилегающих к проезжей части тротуарах, на велосипедных и пешеходных дорожках, на дорожках в парках и на променадах, перед магазинами и домами, на автобусных остановках. Разве что на проезжей части и автопарковках их (пока) не видно.

И вдруг теперь выясняется, что в тех местах, где чаще всего можно увидеть стоящие самокаты, а именно на пешеходных дорожках, а также на велосипедно-пешеходных дорожках парковать самокаты запрещено. Именно так следует понимать ответ Айна Таттера, возглавляющего в Министерстве экономики и коммуникаций отдел шоссейных и железных дорог, который он направил Мари-Лийс Янес, инициировавшей сбор подписей в поддержку предложения отрегулировать требования к парковке электросамокатов.