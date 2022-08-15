15.08.2022, 21:39
Неожиданное заявление Министерства экономики: парковка электросамокатов на велодорожках запрещена(1)
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Министерство экономики и коммуникаций, ответственное за регуляцию дорожного движения, опубликовало на минувшей неделе официальную позицию, которая ставит с ног на голову принятую практику парковки арендованных электросамокатов, пишет Forte.
К настоящему времени в Эстонии сложилась ситуация, когда электросамокаты паркуют практически повсюду: на прилегающих к проезжей части тротуарах, на велосипедных и пешеходных дорожках, на дорожках в парках и на променадах, перед магазинами и домами, на автобусных остановках. Разве что на проезжей части и автопарковках их (пока) не видно.