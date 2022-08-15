ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (173-й день) | Подоляк: Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России. „Мы должны помнить, что, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны“.
Ночные обстрелы Николаева и Днепропетровской области: этой ночью российские военные массированно обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. Обошлось без погибших и раненых.
Прозвучал первый ответ от российских оккупационных властей на призывы к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. „Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС“, - заявил член „главного совета военно-гражданской администрации“ Запорожской области Владимир Рогов.
Из утренней сводки Генштаба ВСУ можно выделить следующие моменты:
На Бахмутском направлении противник „активизировал разведку переднего края нашей обороны“, нанес авиаудары в районе Соледара и вел наступательные бои в том же направлении, но успеха не имел.
На Авдеевском направлении российские войска (или их марионетки - здесь в основном действуют силы „ДНР“) вели бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели и отошли.
На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. „Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов“, - сообщил Енин пресс-службе МВД Украины.
Пять человек получили ранения в результате утреннего обстрела Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под обстрел попали Слободской и Салтовский районы города. По словам Терехова, российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру — жилые дворы, детские площадки, один снаряд приземлился возле остановки общественного транспорта.
Из ежедневного брифигна Минобороны РФ: ведомство утверждает, что „высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников“ в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области. „Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии“.
Верховная Рада продлила в Украине военное положение и мобилизацию сразу на 90 дней - до 21 ноября.
В ДНР погиб зампред общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков. Ранее сообщалось, что он пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском.
В результате удара по штабу ЧВК Вагнера в Попасной могли погибнуть более 100 российских наемников. Об этом заявил глава Луганской областной администрации
Публикация российским военкором фотографий из штаба ЧВК Вагнера могла быть провокацией военных РФ, считает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
По его мнению, эти снимки выглядят „слишком постановочно и показушно“. Одной из возможных целей публикации фотографий, как полагает Левиев, могло быть провоцирование украинских военных на нанесение удара из РСЗО HIMARS.
В понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера в районе города Попасная. По его словам, нацелиться на штаб удалось благодаря „одному из представителей СМИ России“.
Украинские военные — как и власти Херсонской области ранее — заявили об отходе российского военного командования из Херсона. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет „Суспильне“. По ее словам, после ударов ВСУ по командно-наблюдательным и передовым пунктам армии РФ их командный состав перемещается на левый берег Днепра, чтобы не оказаться отрезанными от путей отступления на более безопасные территории.
На пляже под Одессой в результате взрыва мины погибли три человека. Как рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, еще два человека госпитализированы с ранениями.
Взрыв на пляже в поселке городского типа Затока произошел 14 августа. О двух погибших стало известно в тот же день, тело еще одного нашли спустя сутки.
Российские войска нанесли в 73 раза больше ударов по гражданским объектам в Украине, чем по военным, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
„Войну какого типа ведет Россия? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше. „Спецоперация“? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения“, - написал он в „Твиттере“.
Россия последовательно отрицает утверждения о том, что целью ударов становятся мирные жители, несмотря на многочисленные свидетельства подобных атак.
Главное из вечерней сводки Генштаба ВСУ
На Харьковском направлении войска РФ попытались прорвать оборону противника в направлении Казачья Лопань — Уды. Украинские военные отразили атаку.
На Славянском направлении россияне пытались штурмовыми действиями улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое - Мазановка, но не преуспели в этом. Концентрированным огнем артиллерии ВС РФ пытались оттеснить ВСУ в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки — также безуспешно.
На Краматорском направлении противник пытался продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого, но также потерпел неудачу.
На Бахмутском направлении россияне предприняли попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина и в результате отошли с потерями.
На Авдеевском направлении российские подразделения лучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского и не добились успеха.
На Новопавловском и Запорожском направлениях российские силы наступали в направлениях Славное — Новомихайловка, Сладкое — Водяное, Сладкое — Владимировка, Егоровка — Павловка. Во всех случаях неудачно.
В самопровозглашенной ДНР огласили обвинения еще пятерым иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Троим из них грозит смертная казнь
Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании — Матиас Густавссон Векослав Пребег и Джон Хардинг — обвинены в „участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти“. Им грозит смертная казнь.
Эндрю Хилл обвиняется в „участии наемника в военных действиях“, а Дилан Хил — в вербовке наемников. Они являются гражданами Великобритании.
Приговор иностранцам должен вынести Верховный суд самопровозглашенной ДНР. Когда это произойдет, не уточняется.
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