ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (173-й день) | Подоляк: Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России. „Мы должны помнить, что, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны“.

Ночные обстрелы Николаева и Днепропетровской области: этой ночью российские военные массированно обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. Обошлось без погибших и раненых.

Прозвучал первый ответ от российских оккупационных властей на призывы к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. „Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС“, - заявил член „главного совета военно-гражданской администрации“ Запорожской области Владимир Рогов.

Из утренней сводки Генштаба ВСУ можно выделить следующие моменты:

На Бахмутском направлении противник „активизировал разведку переднего края нашей обороны“, нанес авиаудары в районе Соледара и вел наступательные бои в том же направлении, но успеха не имел.

На Авдеевском направлении российские войска (или их марионетки - здесь в основном действуют силы „ДНР“) вели бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели и отошли.

На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. „Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов“, - сообщил Енин пресс-службе МВД Украины.