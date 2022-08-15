ФОТО | В день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене, приняли участие восемь спортсменов из Эстонии

Эстонский спринтер Карл Эрик Назаров не смог выйти в полуфинал в беге на 100 м. Назаров пробежал дистанцию за 10.39 и занял 13-е место в предварительном раунде.

„Я пробежал недостаточно хорошо. Неважно, какое время я показал, я хотел пройти в следующий раунд“, — сказал разочарованный Назаров, который не попал в тройку лучших в своей гонке.

Ханс-Кристиан Хаузенберг получил ноль в предварительных соревнованиях по прыжкам в длину. В первых двух попытках он заступил.

Тийдрек Нурме преодолел марафон в нарастающем темпе и финишировал на очень достойном 11-м месте, пробежав за 2.12.46. К радости домашней публики, первое место занял немец Рихард Рингер, пробежавший за 2.10.19.

В десятиборье после трех соревнований лучшим эстонцем стал Янек Ыиглане, набравший 2515 очков (результаты 11.01; 7.27; 14.82). У Карела Тильга 2485 баллов (11,27; 7,28; 15,21). У Майселя Уибо 2426 очков (11,30; 7,23; 14,55).

Лидером десятиборья является Саймон Эхаммер с 2845 баллами. Ыиглане находится на 7-м месте, Тильга — на 9-м, а Уибо — на 14-м.

Расписание:

Понедельник (15 августа)

11.00 – Квалификация в толкании ядра у мужчин.

11.05 - Десятиборье, бег на 100 м (Тильга, Уйбо, Уиглане)

11.25 - Прыжки с шестом у девушек, квалификация

11.30 - Женский марафон

11.40 – Мужской забег100 м. (Назаров)

11.50 - Десятиборье, прыжки в длину (Тильга, Уйбо, Уиглане)

12.05 -100 м предварительный забег у женщин

12.20 -Квалификация в толкании ядра у женщин

12.30 - Марафон у мужчин (Фости, Нурме, Кивистик)

13.10 - Квалификация по прыжкам в длину у мужчин (Хаузенберг)

13:40 - Толкание ядра в десятиборье (Тильга, Уибо, Уиглане)

19.15 - Квалификация в метание диска у женщин

19:30 - Десятиборье, прыжки в высоту (Тильга, Уибо, Уиглане)

20.00 - Мужчины, 400 м предварительный забег

20.35 - Женщины, 400 м предварительный забег

21.05 - Тройной прыжок у мужчин, квалификация

21.15 - Мужчины, 1500 м предварительный забег

21.38 - Финал у женщин в толкании ядра

21.58 - Финал в толкании ядра у мужчин.