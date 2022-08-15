ФОТО | В день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене, приняли участие восемь спортсменов из Эстонии
В понедельник в Мюнхене стартует чемпионат Европы по легкой атлетике. Уже в день открытия соревнуются восемь эстонцев: десятиборцы Карел Тильга, Майцел Уйбо и Янек Ыиглане, марафонцы Тийдрек Нурме, Каур Кивистик и Роман Фости, а также Ханс-Кристиан Хаузенберг в прыжках в длину и Карл Эрик Назаров в беге на 100 м.
Эстонский спринтер Карл Эрик Назаров не смог выйти в полуфинал в беге на 100 м. Назаров пробежал дистанцию за 10.39 и занял 13-е место в предварительном раунде.
„Я пробежал недостаточно хорошо. Неважно, какое время я показал, я хотел пройти в следующий раунд“, — сказал разочарованный Назаров, который не попал в тройку лучших в своей гонке.
Ханс-Кристиан Хаузенберг получил ноль в предварительных соревнованиях по прыжкам в длину. В первых двух попытках он заступил.
Тийдрек Нурме преодолел марафон в нарастающем темпе и финишировал на очень достойном 11-м месте, пробежав за 2.12.46. К радости домашней публики, первое место занял немец Рихард Рингер, пробежавший за 2.10.19.
В десятиборье после трех соревнований лучшим эстонцем стал Янек Ыиглане, набравший 2515 очков (результаты 11.01; 7.27; 14.82). У Карела Тильга 2485 баллов (11,27; 7,28; 15,21). У Майселя Уибо 2426 очков (11,30; 7,23; 14,55).
Лидером десятиборья является Саймон Эхаммер с 2845 баллами. Ыиглане находится на 7-м месте, Тильга — на 9-м, а Уибо — на 14-м.
Расписание:
Понедельник (15 августа)
11.00 – Квалификация в толкании ядра у мужчин.
11.05 - Десятиборье, бег на 100 м (Тильга, Уйбо, Уиглане)
11.25 - Прыжки с шестом у девушек, квалификация
11.30 - Женский марафон
11.40 – Мужской забег100 м. (Назаров)
11.50 - Десятиборье, прыжки в длину (Тильга, Уйбо, Уиглане)
12.05 -100 м предварительный забег у женщин
12.20 -Квалификация в толкании ядра у женщин
12.30 - Марафон у мужчин (Фости, Нурме, Кивистик)
13.10 - Квалификация по прыжкам в длину у мужчин (Хаузенберг)
13:40 - Толкание ядра в десятиборье (Тильга, Уибо, Уиглане)
19.15 - Квалификация в метание диска у женщин
19:30 - Десятиборье, прыжки в высоту (Тильга, Уибо, Уиглане)
20.00 - Мужчины, 400 м предварительный забег
20.35 - Женщины, 400 м предварительный забег
21.05 - Тройной прыжок у мужчин, квалификация
21.15 - Мужчины, 1500 м предварительный забег
21.38 - Финал у женщин в толкании ядра
21.58 - Финал в толкании ядра у мужчин.
22.15 - Десятиборье, забег на 400 м (Тильга, Уйбо, Уиглане)