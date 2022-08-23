ПОДКАСТ | Чем отличаются жители Западной и Восточной Украины? Как отапливать дома? Отвечает украинский благотворитель

Передача целиком:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Убийство волонтеров и интеграция украинцев в Украину 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

В Украине минус 20 или минус 30 - обычная температура зимой. Как известно, во время войны бомбят теплоэлектростанции, трубы, дома. Как будет организован отопительный сезон? „Черниговская теплоэлектростанция разрушена. Россия регулярно обстреливает ТЭЦ, чтобы сорвать отопительный сезон. Вопрос подготовки к зиме - основной сейчас. Вероятно, не будет централизованного отопления. Многие города заявляют о том, что не будет горячей воды. Также часто отключается электроэнергия из-за нагрузок. Переселенцы сейчас живут в старых зданиях, которые были законсервированы, а сейчас их открыли. Там старые окна и двери, отсутствуют энергосберегающие технологии“, - начинает рассказ менеджер гуманитарных программ благотворительного фонда „Восток SOS“ Оксана Куянцева, которая помогает многим жителям страны.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы запастись теплыми вещами и одеялами, так как никто не знает, что будет зимой. „Киев сейчас боится того, что не будет нормального отопительного сезона. Даже столица. В других городах тем более будет тяжело“, - считает Куянцева.

„Я хотела бы рассказать болезненную историю, - продолжает она. - Мы эвакуируем маломобильных людей. Мы в очередной раз получили запрос на эвакуацию пожилой женщины. Она в течение 4 дней не могла вколоть себе инсулин. Мы приехали, проконсультировались с врачом, как делать укол, и тем самым спасли ее. А она жила на линии фронта. Зачастую, на таких территориях нет доступа к лекарствам, даже к таким банальным, как инсулин.

Когда мы говорим о неподконтрольных территориях, то туда невозможно передавать гуманитарную помощь. Многие пытаются, но нет никаких гарантий, что она будет доставлена. Важно отметить, что фонд работает только на подконтрольных Украине территориях. Если посмотреть на наш автобус, то он весь пробит пулями. Рядом с нами постоянно идут обстрелы. Когда мы вывозим людей, на фоне взрываются ракеты. У нас два волонтера погибло под обстрелами“.