ПОДКАСТ | Чем отличаются жители Западной и Восточной Украины? Как отапливать дома? Отвечает украинский благотворитель(2)
Украинка Оксана Куянцева спасает людей, развозит гуманитарную помощь и помогает нуждающимся вместе с благотворительным фондом „Восток SOS“. Журналисты RusDelfi поговорили с ней о том, как сейчас живут украинцы на фоне боевых действий. Слушайте подкаст!
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В Украине минус 20 или минус 30 - обычная температура зимой. Как известно, во время войны бомбят теплоэлектростанции, трубы, дома. Как будет организован отопительный сезон? „Черниговская теплоэлектростанция разрушена. Россия регулярно обстреливает ТЭЦ, чтобы сорвать отопительный сезон. Вопрос подготовки к зиме - основной сейчас. Вероятно, не будет централизованного отопления. Многие города заявляют о том, что не будет горячей воды. Также часто отключается электроэнергия из-за нагрузок. Переселенцы сейчас живут в старых зданиях, которые были законсервированы, а сейчас их открыли. Там старые окна и двери, отсутствуют энергосберегающие технологии“, - начинает рассказ менеджер гуманитарных программ благотворительного фонда „Восток SOS“ Оксана Куянцева, которая помогает многим жителям страны.
Недавно мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы запастись теплыми вещами и одеялами, так как никто не знает, что будет зимой. „Киев сейчас боится того, что не будет нормального отопительного сезона. Даже столица. В других городах тем более будет тяжело“, - считает Куянцева.
„Я хотела бы рассказать болезненную историю, - продолжает она. - Мы эвакуируем маломобильных людей. Мы в очередной раз получили запрос на эвакуацию пожилой женщины. Она в течение 4 дней не могла вколоть себе инсулин. Мы приехали, проконсультировались с врачом, как делать укол, и тем самым спасли ее. А она жила на линии фронта. Зачастую, на таких территориях нет доступа к лекарствам, даже к таким банальным, как инсулин.
Когда мы говорим о неподконтрольных территориях, то туда невозможно передавать гуманитарную помощь. Многие пытаются, но нет никаких гарантий, что она будет доставлена. Важно отметить, что фонд работает только на подконтрольных Украине территориях. Если посмотреть на наш автобус, то он весь пробит пулями. Рядом с нами постоянно идут обстрелы. Когда мы вывозим людей, на фоне взрываются ракеты. У нас два волонтера погибло под обстрелами“.
В то же время украинская экономика старается функционировать. „Все выплаты продолжаются. Люди теряют работу, но чаще всего это из-за переездов. Многие меняют сферу деятельности, часто она менее квалифицированная. Я знаю историю, когда директор школы вынуждена была работать почтальоном. Человек не хочет просто получать гуманитарную помощь. Многие стали заниматься благотворительными проектами“, - рассказала украинка.
Из-за войны возникла и новая проблема - адаптация украинцев в Украине. „Украина большая страна. В силу этого и других исторических событий, жители Западной и Восточной Украины отличаются друг от друга. У многих разный менталитет, стиль жизни, религия. Есть разница в мировосприятии и в сферах деятельности. Восток более индустриальный, там много заводов. Если говорить о Западной, то там совершенно другие виды занятости - туризм, рекреация, оздоровление.
Недавно мне отправили исследование, в котором утверждают, что украинцы очень мало путешествуют. Если говорить о Харьковской, Донецкой, Луганской областях, то там люди путешествуют в основном по своей области. А сейчас многим необходимо оставить свой дом и переехать в другие места - это можно сравнить с переездом за рубеж. Нужно проходить адаптацию к языковой и культурной среде. Например, в Закарпатье, куда вынуждены были переехать многие люди, много венгероговорящего населения. Там даже по-украински могут плохо говорить.
Да и в целом на Западе Украины уже достаточно много тех, кто не знает русский язык. Но стоит добавить, что на Востоке уже выросло поколение, которое свободно говорит на украинском. Раньше разница была колоссальная“.
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