ФОТО | Источники: Украина ударила по штабу ЧВК Вагнера в Попасной

Российский военный корреспондент Юрий Котенок утверждает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар „по одному из расположений“ ЧВК Вагнера в городе Попасная Луганской области Украины. „Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, HIMARS. Украинские ресурсы разгоняют гибель [бизнесмена Евгения] Пригожина — не подтверждаем“, — написал Котенок в телеграме.

Первым об ударе сообщил телеграм-канал „Reverse side of the medal“, который связывают с ЧВК Вагнера. В нем появились фотографии, которые, как утверждается, сняли после удара по Попасной. Пропагандистское медиа „Русская весна“ (подробнее о нем) в своем телеграм-канале „Операция Z: Военкоры русской весны“ опубликовало те же кадры, а также видео с места события. „Русская весна“ сообщила „о нескольких раненых и вроде бы одном погибшем“.

„Радио Свобода“ сообщает, что фотографии последствий удара позволили установить местоположение штаба ЧВК Вагнера — улица Мироновская, 12. Этот же адрес ранее заметили на фотографиях, опубликованных 8 августа в телеграм-канале военного корреспондента Сергея Среды, который рассказал, что „заехал“ в штаб вагнеровцев, когда там, предположительно, находился Евгений Пригожин (позже военкор удалил пост, в сети остались копии). Сергей Среда, пишет „Радио Свобода“, уверял, что раскрыл адрес штаба с согласия самих бойцов ЧВК Вагнера.

„Медуза“, изучив фото из канала Среды и видео после взрыва, установила, что на видеозаписи показан тот же дом, что и в сообщении Среды, только с другой стороны. Дом можно уверенно опознать по гаражам. Судя по повреждениям дома, удар был нанесен с контролируемой Украиной территории в районе Северска (около 30 километров от Попасной).

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что „есть некоторые сомнения в том, что реально произошло“.

Позже причастность украинских военных к удару подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.