Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины

Как сообщили близкие Юло, мужчина ушел из дома в селе Мути в ночь на понедельник, 15 августа.

Юло передвигается на женском велосипеде черного цвета, у которого впереди - корзина черного цвета, а сзади - пластмассовый ящик черного цвета.

Мужчина может быть одет в темно-синюю рубашку с разноцветными квадратиками и бежевую ветровку. На ногах - синие брюки и серые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Юло или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или 5770 3075.