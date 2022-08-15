ВИДЕО | Йоонас Тамм снова забил и помог клубу одержать первую победу

Гости остались в меньшинстве после удаления Кристиана Негута на седьмой минуте, но сумели повести в счете 2:0 в первом тайме. Клуб Тамма смог переломить ход встречи в свою пользу в начале второго тайма, когда за десять минут было забито три гола. Победный гол за „ФКСБ“ забил Тамм на 59-й минуте, головой отправив мяч в сетку.