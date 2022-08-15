Будущий вице-мэр Таллинна не поддерживает запрет на старые автомобили

„По моей оценке, это конкретное предложение звучит жестоко. Необходимо приложить усилия для чистого городского воздуха, но прежде всего этому способствует удобный общественный транспорт“, – сказал Кийк в эфире Vikerraadio в понедельник утром.

Кийк добавил, что при таких радикальных шагах нужно учитывать и возможности более бедных людей: „Чтобы столица была не только местом проживания состоятельных людей“.

В Таллинне при составлении общей планировки района Кесклинн возникла идея создать в столице зону чистого воздуха, в которой, например, будет ограничено движение автомобилей старше 20 лет.

Как мы ранее сообщали, согласно договору, подписанному с мэром столицы Михаилом Кылвартом, Кийк как вице-мэр будет отвечать за те же сферы, что и Андрей Новиков, недавно покинувший эту должность: городское имущество и транспорт.

Пока неизвестно, когда Кийк официально вступит в должность. Это зависит от графика работы городского собрания.